Quand Bernardo Silva va, tout va

Après un début de saison difficile, Bernardo Silva est redevenu le garant du Manchester City qui gagne (tout). A moins que ce ne soit l'inverse... L'ancien Monégasque, qui entame sa quatrième année chez les Citizens - soit une de plus, déjà, qu'à Monaco -, était autant en dedans que son équipe lors des premiers mois de cet exercice 2020-2021. Pep Guardiola s'est alors rendu compte qu'il n'utilisait plus son petit joyau portugais, ou en tout cas plus aussi bien : "Il est tellement intelligent, il peut même jouer n°6, il comprend exactement ce qu'il a à faire quelle que soit sa place... On a besoin de lui. Il offre quelque chose que Kevin de Bruyne ne peut pas offrir, et inversement. Il garde le ballon dos au jeu."



Pep Guardiola a donc retrouvé exactement le discours d'il y a quelques années à l'endroit de Bernardo Silva. Mais s'il y a un joueur pour lequel l'entraîneur catalan ne se lasse pas de se répéter, c'est bien lui... Le milieu droit contrôle le tempo du jeu à la perfection. S'il est autorisé à faire toutes les touches de balle qu'il souhaite, et qu'il en effectue justement plus que les autres, c'est parce qu'il les utilise constamment à bon escient.

[⚽️ VIDÉO BUT] 🇬🇧 #FACup

🤯🤯🤯 OHHHHH le bijou de Bernardo Silva !

😍 Une demi-volée en lucarne sur un geste somptueux !https://t.co/xwZGaGNo1h

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 10, 2021



Une dynamique en baisse à City



Sa régularité, fatalement, est impeccable : il est constamment entre six et neuf buts sur ses six dernières saisons à Monaco puis City. Bref, depuis ses 20 ans et le début de sa carrière au plus haut niveau. Depuis son arrivée en Angleterre, il oscille aussi entre cinq et huit passes décisives. A cause de ce temps de jeu plus rare en début de saison, il est en retard sur ses temps de passage avec deux buts et trois passes décisives en championnat. Gageons que le challenge lui semble relevable, au vu de cette dynamique retrouvée...



Afin de renforcer la confiance, il peut continuer de s'appuyer sur son rôle tout aussi incontestable en sélection portugaise dès 2017 et son transfert de Monaco vers Manchester. A partir du Final Four remporté en Ligue des Nations, en juin 2019, il a surfé sur une série de dix passes décisives en neuf matchs. Avec une majorité de rencontres comptant pour les éliminatoires de l'Euro, ce titre qu'il faudra défendre dans une poule extrêmement relevée avec la France et l'Allemagne (ainsi que la Hongrie) malgré les difficultés dans le jeu : "Quand on gagne l'Euro puis la Ligue des Nations, c'est normal que les ambitions soient encore plus élevées. Notre mission, c'est de pouvoir en être à la hauteur." Paroles du véritable lieutenant offensif de Cristiano Ronaldo.

🏆🇬🇧 #MUNMCI

🗨️ Bernardo Silva : "Tout le monde sait que c'est difficile de gagner un match à Old Trafford !" pic.twitter.com/JZzu4JDxWc

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 8, 2020