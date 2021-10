Qualifications Coupe du Monde 2022 : Sterling rêve du Qatar avec l'Angleterre pour oublier City

Ménagé contre Andorre (5-0) samedi, l'ailier de 26 ans devrait débuter le match contre la Hongrie à Wembley mardi (20h45 heure française, GMT+2). Leader du groupe I avec 19 points, soit quatre de plus que l'Albanie qu'elle recevra en novembre, avant un dernier match à Saint-Marin, l'Angleterre aurait un pied et demi au Qatar en cas de succès contre son adversaire du jour. Ce match sera en tout cas une bouffée d'oxygène pour Sterling, dont la cote en club s'est effondrée depuis plus d'un an, alors qu'il a presque atteint le statut de héros national en sélection.

La fin de saison dernière avait eu des airs de calvaire pour Sterling, avec un but et deux passes décisives sur les treize dernières journées de championnat, dont cinq passées sur le banc ou en tribune. En Ligue des champions, il n'avait eu droit qu'à dix minutes de jeu cumulées lors des doubles confrontations en quart de finale contre Dortmund et en demi-finale contre le PSG, avant d'être titulaire en finale, pour une défaite cruelle.

Un Euro pour rien

La saison 2021-22 est partie sur les même bases déprimantes. Sur dix matches où il était disponible pour Pep Guardiola, il n'en a débuté que quatre. Pire, quand il joue, City déjoue : les Citizens affichent en effet sur ces quatre matches un bilan calamiteux d'une victoire (6-1 en Coupe de la Ligue contre Wycombe (D3)) deux défaites et un nul. Mais le sélectionneur Gareth Southgate lui conserve toute sa confiance. "Peut-être qu'individuellement, ils ne jouent pas autant qu'ils voudraient", avait-il dit interrogé sur le trio de City, composé de Raheem Sterling, Jack Grealish et Phil Foden, en visant surtout le premier, "mais ils auront probablement encore plus envie de jouer et de marquer avec nous".

La situation de Sterling n'en reste pas moins problématique, surtout après un Euro qui aurait dû le relancer. Auteur des trois premiers buts de la compétition pour l'Angleterre, dont deux décisifs en poule, avant de donner une passe décisive à Harry Kane pour l'ouverture du score contre l'Ukraine en quart (4-0), il avait lancé la sélection vers une finale perdue aux tirs au but. On touche d'ailleurs là sans doute du doigt l'explication au déclin des performances de Sterling en club: contrairement à l'Angleterre, Manchester City n'a plus de vrai neuf.

Un duo explosif avec Kane

L'absence sur blessure de Sergio Agüero la quasi-totalité de la saison dernière et l'échec du recrutement de Kane cet été - combiné à l'arrivée de Grealish qui est un concurrent de plus -, ont compliqué la tâche de l'ailier. A l'inverse, son entente avec Kane depuis des années en sélection a fait du duo l'un des plus redoutables en Europe. Sur ses 25 dernières sélections (sur un total de 70), Sterling, 26 ans, a marqué seize buts et donné onze passes décisives, alors qu'il en totalise respectivement 18 et 23. Sur 24 de ces matches, il était aligné avec Kane et ce dernier a marqué 18 fois pour 9 passes décisives.

Des chiffres qui laissent songeur sur ce qu'aurait été leur association en club, même s'il semble que City ait envisagé de proposer Sterling comme monnaie d'échange à Tottenham pour diminuer le prix de la transaction. Sterling, lui, n'a jamais envisagé de quitter le champion en titre, du moins pas pour les Spurs. Il semblait dernièrement lorgner du côté du FC Barcelone. A un peu plus d'un an de la prochaine Coupe du monde, le temps commence à lui être compté pour retrouver du temps de jeu en club, donnée cruciale pour assurer sa place au Qatar.