Qualif Mondial 2022 : La France ne s'est pas rassurée en Ukraine...

September 4, 2021 22:39 Après une première période morose et un but encaissé, les Bleus repartent finalement d'Ukraine avec le point du match nul (1-1) grâce au 2ème but en sélection pour Anthony Martial. La France enchaîne un 5ème match sans victoire.