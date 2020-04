PSG : Quand Mbappé évoque ses idoles

Kylian Mbappé a beau être un joueur figurant parmi les plus fiables de la planète, il a comme tout le monde eu des idoles durant sa jeunesse. Le champion du Monde 2018 s'est confié sur le sujet, valorisant certains joueurs en particulier. « J'ai eu pas mal d'idoles, Cristiano beaucoup. Je suis né dans cette époque-là, avec Cristiano et Messi. J'ai eu la chance aussi de jouer avec Ney (Neymar) que j'ai beaucoup admiré quand j'étais jeune. Je pense que lorsque tu évolues au haut niveau il faut s'inspirer des meilleurs tout en gardant son propre style. Ils sont arrivés tout en haut donc ça inspire tout le monde. On essaie de créer son propre chemin pour arriver au sommet » , a-t-il indiqué.

Le retourné de Ronaldo contre Buffon a marqué Mbappé