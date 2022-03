PSG : Messi va bien rejoindre l'Argentine

L'incertitude n'aura pas duré trop longtemps. Affaibli par des symptômes grippaux, Lionel Messi va s'envoler ce lundi vers l'Argentine. Il disputera les deux derniers matchs des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022 avec sa sélection, par ailleurs déjà qualifiée. La Pulga devait initialement partir dimanche, mais l'avion privé qui lui fera traverser l'Atlantique partira donc avec un jour de retard.



Comme le confirme Tyc Sports, le septuple Ballon d'Or voyagera en compagnie de ses coéquipiers du PSG, Angel Di Maria et Leandro Paredes. Les trois hommes devraient atterrir sur le sol argentin ce mardi. Pour Lionel Messi, ce sera le grand retour sous les couleurs de l'Albiceleste depuis le match entre le Brésil et l'Argentine stoppé le 6 septembre dernier, pour des problèmes liés à des tests anti-Covid.



Ménagé lors du dernier rassemblement, Lionel Messi était resté à Paris pour récupérer et se préparer au mieux pour le huitième de finale de Ligue des champions finalement perdu par le Paris Saint-Germain face au Real Madrid (2-3 au score cumulé). Cette fois, l'ancien du Barça ne s'est pas fait prier deux fois pour s'éloigner du contexte tendu qui plombe l'atmosphère parisienne. Les deux matchs de l'Argentine seront joués le 26 mars (face au Venezuela) et le 30 mars (contre l’Équateur).