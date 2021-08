Mohamed Salah n’a pas eu le feu vert de Liverpool pour rejoindre sa sélection nationale durant le mois de septembre. Et l’Égyptien ne sera pas le seul footballeur de Premier League à subir ce sort. Tous les autres joueurs évoluant dans ce championnat et dont les pays font partie de la liste rouge du gouvernement britannique se sont aussi vus signifier qu’il n’y aura pas de périple pour eux. Une décision prise de manière unilatérale et sans le consentement de la FIFA.



Le décret concerne 19 des 20 clubs de l’élite anglaise, et environ 60 joueurs. Et pour ce qui est des sélections nationales pénalisées, elles sont au nombre de 26. Globalement, il s’agit des équipes africaines et sud-américaines. Le Brésil est le plus touché.

Les clubs se révoltent, les sélections morflent

Dans son communiqué du jour, la PL précise que « de longues discussions ont eu lieu avec la FA et le gouvernement pour trouver une solution, mais en raison des problèmes de santé publique persistants concernant les voyageurs entrants en provenance des pays de la liste rouge, aucune exemption n'a été accordée ».



La quarantaine imposée par les autorités britanniques aux personnes débarquant de l’étranger constitue le nœud du problème. « S'il était nécessaire de mettre en quarantaine au retour des pays de la liste rouge, non seulement le bien-être et la forme physique des joueurs seraient considérablement affectés, mais ils seraient également indisponibles pour se préparer et jouer dans deux tours de match de Premier League, une journée de compétition de clubs de l'UEFA et le troisième tour de la Coupe EFL », ajoute la note.



La pression va désormais être mise sur la FIFA pour qu’elle trouve une solution à ce problème, qui pourrait persister dans le temps. En octobre prochain, trois nouvelles dates internationales sont au programme. On n'est pas sorti de l'auberge...