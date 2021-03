Portugal : Ronaldo garde le brassard après sa polémique

"Il est un exemple pour tout le monde"

102 buts pour 172 sélections).

Samedi soir, Cristiano Ronaldo a perdu ses nerfs lors du match nul face à la Serbie (2-2) . Il croyait avoir donné la victoire à un Portugal ballotté dans les derniers instants de la rencontre sur un ballon dégagé derrière la ligne de but de la Serbie mais l'arbitre de la rencontre, Danny Makkelie, n'a lui pas accordé la joie au capitaine du Portugal en estimant le but non valable. Si depuis, l'officiel a présenté ses excuses à Fernando Santos , la polémique n'a pas cessé de prendre de l'ampleur,Ce lundi, en conférence de presse, Santos a évoqué le dernier match de son équipe dans cette trêve internationale de mars, mardi soir sur la pelouse du Luxembourg (20h45).. Tous les joueurs qui participent aux conférences de presse disent la même chose: il est un exemple. Dans son travail au quotidien, à l’entraînement… il est un exemple pour tout le monde, même dans sa vie privée", a expliqué le sélectionneur du Portugal. Ce dernier a par ailleurs reconnu que Ronaldo s'était montré conscient de son geste : "S’il avait offensé la sélection ses coéquipiers voire la fédération, alors oui, nous aurions réfléchi, examiné la situation de plus près. Mais rien de tout cela ne s’est produit.Dans le groupe A des qualifications à la Coupe du Monde 2022, après deux matchs, le Portugal occupe la deuxième position, derrière la Serbie, en tête avec le même nombre de points (4) mais une meilleure différence de buts (+4 de différence contre +2).