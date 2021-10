Portugal : Rafael Leão passe à l'international

🏆 #ChampionsLeague

Rafael Leao n'a pas manqué l'occasion de profiter des circonstances. Elles étaient doubles samedi soir, pour sa première sélection : remplacer à la mi-temps Cristiano Ronaldo, ce qui lui a permis de plus se mettre en valeur en l'absence du patron ; et exploiter la faiblesse de l'arrière-garde qatarienne (3-0) afin de créer des différences forcément visibles. Le longiligne et jeune attaquant de l'AC Milan (1,88 m ; 22 ans), non retenu dans un premier temps, a. Un signe fort, enfin, qui doit permettre à Rafael Leao de s'imposer en doublure de luxe chez les anciens champions d'Europe (2016) et détenteurs de la Ligue des Nations (2019).S'il n'a pas marqué samedi, il a trouvé les montants à deux reprises, un manque de réussite qui l'escorte également souvent avec son club. "Ce n'est pas grave, tôt ou tard je marquerai. Si je continue à bien travailler, je serai appelé plus souvent." Comme à Milan, où il a saisi la balle au bond face aux absences conjuguées de Zlatan Ibrahimovic et Olivier Giroud, après avoir déjà éclos la saison dernière en relayant son aîné suédois ("un grand frère"), Rafael Leao s'installe pas à pas face à une concurrence qui demeure énorme :, et bien sûr Cristiano Ronaldo. Mais son profil de finisseur feu follet apporte quelque chose à la Selecçao.Fernando Santos élargit même le spectre : "Il est différent car il peut évoluer à deux postes." L'ancien Lillois (huit buts en 2018-2019) aime ainsi partir du côté gauche pour semer la zizanie, ce qui lui permet effectivement d'être intégré en cours de match à n'importe quelle position de l'attaque pour amener du sang frais. "Sa sélection est essentiellement due à ce qu'il fait à Milan, confirme le coach portugais. On connaît sa trajectoire, on le suit avec attention depuis un an." Auteur de six buts lors de ses deux premières années avec les Rossoneri, Rafael Leao a un vrai impact puisqu'il a également délivré six passes décisives la saison dernière. Avec, plus un autre (et une passe) en Ligue des Champions, son standing continue de s'élever.