Pelé rassure sur son état de santé et remercie les fans pour leurs inquiétudes

En début de semaine, les médias brésiliens tiraient la sonnette d’alarme. Ils expliquaient que la légende vivante du ballon rond, Pelé, était hospitalisée d'urgence au Brésil. Les fans de football avaient commencé à s’inquiéter pour le « Roi » qui a récemment fêté ses 82 ans. Si sa fille Kely Nascimento s’était montrée rassurante en parlant d’une "visite de routine" et qu’"il n’y a pas de mauvaise surprise ou d’urgences concernant son père", les fans de l’ancien footballeur professionnel en attendaient davantage.

Pelé a ensuite pris la parole sur son compte Instagram. Publiant une photo d’une tour qatarienne sur laquelle il lui était souhaité un "prompt rétablissement" en anglais. L'ancien attaquant confirme être à l’hôpital dans le cadre de sa "visite mensuelle". Edson Arantes do Nascimento, de son vrai nom, remercie également le "Qatar pour cet hommage, et tous ceux qui lui envoient de bonnes ondes." Désormais, et comme il l’avait déjà indiqué au début de la Coupe du Monde, il attend de ses compatriotes qu’ils ramènent une nouvelle étoile dans ce grand pays d’Amérique du Sud.