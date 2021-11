Et dire qu'à la 82e minute du match qui les opposait samedi soir au Monténégro, les Néerlandais tenaient fermement leur billet pour le Mondial 2022. Une grosse dizaine de minutes plus tard pourtant, les hommes de Luis van Gaal ont concédé le nul (2-2), devant désormais tout miser sur un bon résultat le 16 novembre prochain contre la Norvège afin de s'assurer leur place au Qatar. De quoi faire éructer Virgil van Dijk.



Juste après la rencontre, le capitaine batave s'est exprimé face à la presse et n'est pas parvenu à cacher sa déception et surtout sa colère face au résultat : "La manière dont nous avons joué en seconde période est tout bonnement scandaleuse. [...] On veut tous proposer du beau football, attaquer et marquer des buts, mais le football c'est aussi défendre et nous ne l'avons pas fait."

"C'était affreux"



Pour le défenseur de Liverpool, le constat était amer et les mots directs : "On était mal organisé. C'était tout simplement affreux. On aurait dû se qualifier. Il suffisait de l'emporter. Même si je respecte le Monténégro, les Pays-Bas se devaient de gagner, surtout après avoir eu une avance de deux buts."