Patrick Vieira critique les gestes "stupides" de Martinez

Patrick Vieira a estimé samedi que les célébrations du gardien de but d'Aston Villa, Emiliano Martinez, étaient "stupides" et avaient terni la victoire de l'Argentine en finale de la Coupe du monde. Le manager de Crystal Palace, lui même champion du monde avec la France en 1998, s'est exprimé lors de la conférence de presse avant la rencontre de Premier League entre les rivaux londoniens Palace et Fulham. "Certaines des images que j'ai vues du gardien gâchent un peu ce que l'Argentine a réalisé lors de la Coupe du monde", a déclaré Vieira. "Je ne pense pas qu'ils avaient vraiment besoin de cela. Parfois, vous ne pouvez pas contrôler les actions prises sous le coup de l'émotion. Mais c'était une action stupide, je pense, de la part de Martinez", a-t-il ajouté.

Après la victoire de l'Argentine face à la France en finale de la Coupe du monde (3-3 a.p. 4-2 t.a.b.), le gardien a été photographié en train de faire un geste grossier avec le trophée du gant d'or récompensant le meilleur portier du tournoi. Puis, à Buenos Aires, lors de la parade de la victoire de l'Albiceleste, on a pu voir Martinez tenir une poupée dont le visage était recouvert d'une photo de Kylian Mbappé, et de nouveau avoir des gestes équivoques. Martinez retournera dans son club à Birmingham la semaine prochaine, où son manager Unai Emery a annoncé avoir l'intention de lui parler de son comportement controversé. "Lorsque vous avez une grande émotion, il est parfois difficile de la contrôler", a déclaré Emery. "Je lui parlerai la semaine prochaine de certaines célébrations, mais je respecte le fait qu'il soit actuellement sous le maillot de l'équipe nationale et quand il sera avec nous, il sera sous notre responsabilité, alors nous pourrons en parler." La ministre française des sports, Amélie Oudea-Casteran, s'est montrée bien plus cinglante sur la conduite de Martinez. "Je trouve ça pitoyable", a-t-elle déclaré. "C'est juste vulgaire, inapproprié, vraiment pas à la hauteur de l'événement. Cet Emiliano Martinez ne se distingue pas. C'est plutôt pathétique".