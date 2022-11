Osman Bukari répond aux accusations de moqueries envers Cristiano Ronaldo

Pour leur entrée en lice dans la Coupe du Monde 2022, le Portugal et le Ghana se sont livrés une belle bataille finalement remportée par les Portugais sur le score de 3-2. S'il y a eu cinq buts dans la rencontre, il aura fallu attendre la 65ème minute pour voir l'ouverture du score. Elle a été apportée par Cristiano Ronaldo, après que le joueur désormais sans club ait obtenu un penalty généreux qu'il a transformé lui-même. Huit minutes plus tard, le joueur formé à l'Olympique de Marseille André Ayew a égalisé pour le Ghana, redonnant espoir à son équipe, et inscrivant par la même occasion le premier but africain dans cette compétition. Seulement cinq et sept minutes plus tard, Joao Felix et Rafael Leao ont profité de deux passes décisives de Bruno Fernandes pour inscrire les deuxième et troisième buts lusitaniens. Enfin, Osman Bukari a inscrit le cinquième et dernier but de la rencontre. Il aurait pu être imité en toute fin de rencontre par Inaki Williams, mais celui-ci a glissé au moment de récupérer le ballon dans les pieds du portier portugais Diogo Costa.

"J'ai été submergé par l'émotion"

Si Cristiano Ronaldo a marqué un but dans une cinquième Coupe du Monde, un record, il a été imité par le Ghanéen Osman Bukari. Lors de son but, l'attaquant du Red Star a réalisé la même célébration que le quintuple Ballon d'Or. S'il a été attaqué pour cela, il a choisi de s'en expliquer sur son compte Twitter.