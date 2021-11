Neymar, cette qualité qui le rend « meilleur que Messi et Ronaldo »

Venu au Paris Saint-Germain pour tenter de s'offrir un premier Ballon d'Or, Neymar n'a pour l'heure pas réussi son pari et pourrait ne jamais y parvenir. Pour autant, les qualités du joueur brésilien continuent d'émerveiller, même si ce n'est parfois plus que par séquence. Ancien international auriverde, Cafu sait de quoi il parle en matière de technique, lui qui a évolué avec quelques-uns de ses compatriotes les plus impressionnants dans le secteur. Il a justement évoqué le cas de Neymar.

Au cours d'un entretien accordé à Marca, l'ancien de l'AC Milan a chanté les louanges du joueur du PSG, allant même jusqu'à le placer devant un sextuple et un quintuple Ballon d'Or : "Neymar est techniquement meilleur que (Lionel) Messi et Cristiano Ronaldo. En revanche, il doit assumer la responsabilité du leadership. Il faut pour cela être dédié à 100% au football. Je ne suis pas meilleur que Neymar, mais j'ai été meilleur que les autres latéraux droits parce que j'ai tout mis en œuvre pour cela. Il (Neymar) doit devenir un capitaine."