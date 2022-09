Avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2022, qui se déroulera du 20 novembre au 18 décembre prochains au Qatar, le trophée voyage de pays en pays, accompagné par diverses « légendes FIFA ». Parmi elles, l'attaquant David Trezeguet, vainqueur de l'édition 1998 avec les Bleus, a pris la parole en marge de la présentation de la coupe au Sénégal.



Appelé à se prononcer sur les chances des Lions de la Teranga, qui participeront dans l'émirat à leur troisième phase finale (et ont été versés dans le groupe A avec le pays organisateur, les Pays-Bas et l'Equateur, ndlr), l'ancien de l'AS Monaco et de la Juventus, aujourd'hui âgé de 44 ans, a fait part de son optimisme.

« Les qualités pour aller jusqu’au bout »

« L’amour, la passion et le professionnalisme font partie de l’identité sénégalaise (…). Tous les ingrédients sont réunis [par le Sénégal] pour faire un bon parcours à la Coupe du monde », a estimé David Trezeguet, interrogé par nos confrères de l'Agence de presse sénégalaise (APS).

Mieux, le Franco-Argentin croit les champions d'Afrique capables d'être la première équipe du continent à atteindre la finale de l'épreuve. « La magie du football, c’est d’y croire. Il faut y croire. Nous sommes conscients que le Sénégal a toutes les qualités pour aller jusqu’au bout », a lâché « Trezegol ».



L'ancien buteur dit par ailleurs souhaiter une finale entre la France et le Sénégal, qui constituerait une revanche du match d'ouverture de l'édition 2002, remporté par les vice-champions d'Afrique d'alors, grâce à un but du regretté Papa Bouba Diop à la demi-heure de jeu.