Mondial 2030 : L’Espagne, le Portugal et l’Ukraine candidats ensemble

Les deux voisins ibériques avaient initialement prévu de se porter candidats ensemble, mais ils ont offert à l'Ukraine la possibilité de participer, compte tenu de l'agression reçue de la Russie, alors qu'ils tentent de chasser les forces russes du pays.

Une candidature à trois pays

La confirmation a eu lieu à Nyon, en Suisse, au siège de l'UEFA. La FIFA a également salué cet ajout, qui a été approuvé par les chefs d'État de chaque pays. Diario AS a repris les propos du chef de la Fédération ukrainienne de football, Andriy Pavelko.

"L'invitation de l'Espagne et du Portugal arrive à un moment historique et, depuis notre pays, nous ne pouvons qu'exprimer notre gratitude, et nous souvenir à jamais qu'ils nous ont tendu la main dans les moments les plus difficiles." Il est prévu que l'Ukraine accueille l'un des groupes de la Coupe du monde. Ni l'Espagne ni le Portugal n'auront à modifier leurs projets d'accueil. Il y aura 15 stades dans les deux pays, répartis entre 11 villes espagnoles et Lisbonne et Porto au Portugal.