Mondial 2022 : Van Gaal blessé à la hanche, nouvelle tuile pour les "Oranje"

Mais si Van Gaal a admis qu'il souffrait "beaucoup", le sélectionneur et le capitaine des "Oranje" Virgil van Dijk ont insisté sur le fait que la blessure n'affecterait pas le match de mardi soir. L'accident est arrivé lorsque le Néerlandais de 70 ans rentrait à vélo à son hôtel après un entrainement, au lendemain du match nul des Néerlandais au Monténégro (2-2). "Van Gaal garait son vélo à l'hôtel quand il a glissé et atterri sur sa hanche," a expliqué van Dijk lors d'une conférence de presse. "Il s'est rendu à l'hôpital pour un contrôle. Nous sommes très heureux qu'il soit toujours avec nous et qu'il puisse nous diriger mardi soir", a-t-il ajouté. S'exprimant depuis sa chambre d'hôtel, van Gaal a déclaré aux journalistes qu'il souffrait "beaucoup". "C'est pourquoi je suis ici en fauteuil roulant et c'est pourquoi je me suis rendu à l'entrainement dans une voiturette", a-t-il ajouté.

Des images ont montré van Gaal, parfois surnommé la "Tulipe de fer" en raison de son tempérament austère, arrivant à l'entrainement de lundi dans une voiturette de golf. "Je peux encore tout faire. Mon cerveau fonctionne et j'ai beaucoup de ressources à ma disposition", a rassuré le sélectionneur. La blessure de Van Gaal est une nouvelle tuile dans la campagne de qualification des "Oranje", qui avaient tout pour se qualifier dès samedi au Monténégro, mais ont échoué. Alors qu'ils menaient 2-0 (grâce à deux buts de Memphis Depay), les coéquipiers de Virgil van Dijk ont été rejoints au score lors des huit dernières minutes (2-2). Les Néerlandais sont toujours en tête du Groupe G mais n'ont que deux points d'avance sur la Turquie.

Un nul contre les Norvégiens mardi à Rotterdam devrait suffire aux Oranje pour composter leur ticket pour le Qatar, étant donné leur différence de buts, mais une défaite pourrait les renvoyer en troisième position, derrière Norvégiens et Turcs.