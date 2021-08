Mondial-2022: Uruguay, Cavani et Suarez forfaits

L'attaquant uruguayen de Manchester United Edinson Cavani va manquer les trois prochains matches de sa sélection nationale à cause des restrictions sanitaires sur les voyages en dehors du Royaume-Uni, a confirmé lundi le club anglais. "Edinson Cavani va rester en Angleterre pendant la trêve internationale", a annoncé Manchester United dans un communiqué. La convocation de Cavani a été annulée par sa fédération pour les trois prochaines rencontres prévues début septembre contre le Pérou, la Bolivie et l'Equateur, dans la poule unique de qualification pour le Mondial-2022 au Qatar.

Tous les joueurs qui se rendront dans un pays inscrit sur la liste rouge du gouvernement britannique devront passer, à leur retour, dix jours de quarantaine dans un hôtel choisi par le gouvernement. Autre complication récente pour les internationaux sud-américains, leur trêve internationale a été prolongée de deux jours par la Fifa, pour rattraper le retard accumulé en mars, et un troisième match aura donc lieu jeudi 9 septembre, soit quelques heures seulement avant la reprise des championnats européens. Un appel de la Liga espagnole auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) a échoué. Les clubs de Premier League avaient refusé la semaine dernière de libérer leurs joueurs, mais Aston Villa a accepté de laisser partir ses Argentins Emiliano Martinez et Emiliano Buendia, à condition qu'ils manquent le troisième match de leur sélection, contre la Bolivie.

Deux joueurs de Tottenham, Cristian Romero et Giovani Lo Celso, ont aussi été vus sur les réseaux sociaux dans un aéroport, en compagnie de Martinez et Buendia. En revanche, les Brésiliens de Liverpool Alisson, Fabinho et Roberto Firmino vont rester en Angleterre, privés de Seleçao, tout comme l'attaquant égyptien des Reds, Mohamed Salah, qui ne va pas rejoindre les rangs des Pharaons. "En plus de rater des matches (de Premier League), on ne peut pas envisager que nos joueurs ratent dix jours d'entraînement (à leur retour) en étant consignés dans un hôtel, et qu'ils se blessent en rejouant quelques jours plus tard", a expliqué Jurgen Klöpp, l'entraîneur de Liverpool.

De son côté, l'attaquant de l'Atlético Madrid Luis Suarez, buteur dimanche contre Villarreal (2-2) pour la troisième journée de Liga, souffre d'un "œdème modéré" au genou gauche et sera indisponible avec l'Uruguay pour les matches de qualification pour le Mondial-2022 début septembre, a annoncé son club lundi dans un communiqué. "Les services médicaux de l'Atlético Madrid ont fait passer des examens à Luis Suarez à la clinique universitaire de Navarre (Madrid) après qu'il est sorti du match contre Villarreal avec des douleurs. L'IRM (imagerie par résonance médicale) a détecté un œdème modéré sur la face postérieure du genou gauche", a précisé l'Atlético dans son communiqué.

Suarez ne pourra donc pas rejoindre l'Uruguay pour la première fenêtre internationale de la saison, où la Céleste doit affronter le Pérou (vendredi), la Bolivie (le 6 septembre) et l'Équateur (le 10 septembre). La durée de son absence n'a pas été communiquée par son club, qui a simplement précisé qu'il allait suivre un traitement à base de kinésithérapie et d'entraînements individuels durant toute la semaine.