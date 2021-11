Mondial-2022 / Qualifs: le point par zone

Europe :

Equipes engagées (au début des qualifications): 55

Places qualificatives: 13

Equipes déjà qualifiées: 10

Le Danemark est devenu le 12 octobre la première nation à décrocher son billet sur le terrain. Il a depuis été imité par neuf autres équipes: l'Allemagne, la France, la Belgique, la Croatie, l'Espagne, la Serbie, l'Angleterre, la Suisse et enfin les Pays-Bas, mardi.

Les dix équipes classées deuxièmes (Portugal, Suède, Italie, Ukraine, pays de Galles, Ecosse, Turquie, Russie, Pologne et Macédoine du Nord) et les deux meilleures équipes de la dernière Ligue des nations non qualifiées (République tchèque et Autriche) participeront en mars à des barrages.

Ils seront alors répartis dans trois tableaux de quatre équipes. Au sein de chacun d'entre eux se disputeront des demi-finales (24 et 25 mars) et une finale (28 et 29 mars) sur un seul match, avec prolongation et tirs aux buts éventuels. Les trois derniers billets européens iront aux vainqueurs des trois finales.

Afrique :

Equipes engagées: 54

Places qualificatives: 5

Equipes déjà qualifiées: 0

Le 2e tour des qualifications s'est terminé mardi: Algérie, Nigeria, Tunisie et Cameroun ont rejoint les six autres équipes qualifiées pour le 3e et dernier tour après avoir terminé en tête de leur groupe (Mali, Egypte, Sénégal, Maroc, Ghana et RD Congo). Ces dix équipes participeront à des barrages sous la forme de matches aller-retour qui désigneront les cinq qualifiés pour le Qatar. Le tirage au sort de ces rencontres aura lieu le 18 décembre à Doha.

Asie :

Equipes engagées: 46

Places qualificatives: 5 ou 6

Equipes déjà qualifiées: 1 (Qatar)

Le Qatar, pays-hôte, a déjà son billet en poche. Douze équipes participent actuellement au 3e et dernier tour des qualifications qui prendront fin en mars 2022. Elles sont réparties en deux groupes de six et s'affrontent en matches aller-retour. Les deux premiers de chaque groupe iront au Qatar. Après six des 10 journées, l'Iran et la Corée du Sud ont une grande marge dans le groupe A, l'Arabie saoudite domine le groupe B devant le Japon, lui-même talonné par l'Australie.

Les deux troisièmes (actuellement Emirats dans le groupe A et Australie dans le groupe B) s'affrontent ensuite en match aller-retour, le vainqueur participant à un barrage intercontinental aller-retour contre un représentant de l'Océanie, de l'Asie ou de la Concacaf.

Amérique du Sud :

Equipes engagées: 10

Places qualificatives: 4 ou 5

Equipes déjà qualifiées: 2

Le Brésil, qui n'a jamais manqué de phase finale de Coupe du monde, a validé son ticket pour le Qatar en battant la Colombie le 12 novembre. Il a été rejoint mardi par l'Argentine qui malgré son nul contre la Seleçao à domicile (0-0) profite des faux pas du Chili, de la Colombie et de l'Uruguay pour officiellement valider son ticket à quatre journées de la fin. L'Equateur, vainqueur au Chili, a fait un grand pas pour s'emparer du troisième ticket. La dernière place directement qualificative et la place de barragiste intercontinental seront âprement disputées entre Colombie, Pérou, Chili, Uruguay et même Bolivie, qui se tiennent en deux points.

Concacaf (Amérique du Nord, centrale et Caraïbes) :

Equipes engagées: 35

Places qualificatives: 3 ou 4

Equipes déjà qualifiées: 0

Huit équipes disputent le tour final, un mini-championnat de 14 journées qui prendra fin le 30 mars. Les trois premiers (Canada, Etats-Unis, Mexique après 8 journées) iront au Qatar. L'équipe classée 4e (actuellement le Panama) disputera un barrage intercontinental.

Océanie :

Equipes engagées: 11

Places qualificatives: 0 ou 1

Equipes déjà qualifiées: 0

En raison du Covid-19, les qualifications qui devaient débuter en septembre 2020 n'ont pas pu se dérouler. L'OFC, l'instance qui chapeaute le football dans cette zone, a annoncé en septembre qu'elle organiserait, en accord avec la Fifa, un tournoi de qualification en mars 2022 au Qatar. Son vainqueur participera à un barrage intercontinental.