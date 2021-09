Requinqués par leur victoire contre les Barea jeudi dernier à Madagascar, les Écureuils du Bénin voulaient enchaîner face aux Léopards de RD Congo mais devront se contenter d'un match nul (1-1). Sur leur pelouse de Cotonou, les Béninois ont connu une entame difficile marquée par la présence permanente des Léopards. Le buteur maison de cette équipe, Dieumerci Mbokani couronnait les efforts des siens par le premier but de la partie (12eme, 1-0). A la demi-heure de jeu, les hôtes appuyaient sur l'accélérateur. Sur un centre de Melvyn Doremus, Jordan Adeoti, de la tête, rétablissait la parité (33eme, 1-1).

Le Bénin leader provisoire

A la reprise, la méfiance s'installait des deux côtés. Dans la foulée, les poulains de Michel Dussuyer vendangeaient une série d'occasions. Acculés, les visiteurs n'en pouvaient plus, tellement la pression béninoise était forte, particulièrement après l'entrée de Jodel Dossou (50eme). Les deux équipes se rendaient coup pour coup, mais le score ne changera pas jusqu'au coup de sifflet final. Avec ce point du nul, le Bénin prend seul la tête du groupe J, en attendant la rencontre Tanzanie - Madagascar mardi.



Il n'y a pas eu de vainqueur à Kampala entre l'Ouganda et le Mali (0-0). Les Aigles n'en gardent pas moins les commandes du groupe E, avec deux points d'avance sur le Kenya et leur adversaire du jour.



Enfin, le Niger s'est repris en battant Djibouti (1-4), sur la pelouse du stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. Et pourtant ce sont les Requins de Julien Mette qui menaient à la pause, grâce à une réalisation d'Anas Ali (32eme), joueur d'Egersunds en D3 norvégienne. Un doublé de Victorien Adebayor (49eme, 56eme), et des buts signés Wonkoye (64eme sp) et Sabo (68eme) permettaient aux hommes de Jean-Michel Cavalli de prendre le large. Le Mena national terminait à dix après l'expulsion de Hassane Adamou (84eme), et Warsama sauvait l'honneur pour le petit poucet djiboutien (90eme).