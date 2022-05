Mondial 2022 : Pour Mbappé, le foot sud-américain n'est "pas aussi avancé" que l'européen

"L'avantage qu'on a, nous les Européens, c'est qu'on joue toujours entre nous et on a des matches de haut niveau tout le temps, comme par exemple la Ligue des nations", a déclaré la star de 23 ans lors d'un entretien en français diffusé lundi soir par la chaîne TNT Sports. "Quand on arrive à la Coupe du monde on est prêts. Le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là. En Amérique du Sud, le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe", a-t-il insisté, en répondant à une question sur les favoris du Mondial-2022, au Qatar. "C'est pour ça que les dernières Coupes du monde, quand vous regardez c'est toujours les Européens qui gagnent", a conclu Mbappé, sacré champion du monde à 19 ans avec les Bleus en 2018.

Au PSG, il côtoie de nombreux joueurs sud-américains, notamment le Brésilien Neymar et l'Argentin Lionel Messi, stars dans leur pays respectif. Depuis le cinquième sacre du Brésil en 2002, les quatre éditions suivantes de la Coupe du Monde ont été remportées par des sélections européennes (Italie en 2006, Espagne en 2010, Allemagne en 2014 et France en 2018). Les Brésiliens se sont qualifiés sans aucune difficulté pour le Mondial-2022, terminant en tête des éliminatoires sud-américaines, sans perdre le moindre match. Les Argentins, deuxièmes du classement, ont également terminé invaincus.

Depuis sa défaite 2-1 en quarts de finale du Mondial-2018 contre la Belgique, en Russie, le Brésil n'a affronté qu'une seule équipe européenne, la République tchèque, battue 3-1 en amical à Prague, en juin 2019. Créée par l'Uefa en 2018, la Ligue des nations se déroule aux dates réservées auparavant aux matches amicaux des sélections européennes.