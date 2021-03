Mondial 2022: Löw convoque Musiala, le talent de 18 ans du Bayern

Le sélectionneur a également pu faire venir ses cadres qui évoluent en Premier League (Gündogan, Rüdiger, Werner, Havertz), grâce à une dérogation accordée in extremis pour leur permettre de contourner l'obligation de quarantaine imposée aux voyageurs arrivant du Royaume Uni. Les attractions de cette liste de 26 joueurs sont cependant Musiala et Wirtz.

Musiala est un milieu offensif qui possède la double nationalité anglaise et allemande, et avait joué en sélections de jeunes pour l'Angleterre. Après avoir fait cette saison 18 apparitions en Bundesliga (trois buts) et cinq en Ligue des champions (un but), il a récemment annoncé qu'il choisissait l'Allemagne pour sa carrière internationale.

Wirtz est la nouvelle perle de Leverkusen, milieu offensif avec déjà 21 matches de Bundesliga à son actif, et quatre buts. La Mannschaft doit jouer le 25 mars à domicile contre l'Islande (à Duisbourg), en Roumanie le 28, puis de nouveau à Duisbourg le 31 contre la Macédoine du nord.

Les trois trentenaires champions du monde 2014, Thomas Müller, Jérôme Boateng et Mats Hummels, écartés de la sélection en mars 2019, ne sont toujours pas convoqués, bien que Joachim Löw ait laissé entendre qu'il pourrait faire appel à eux pour l'Euro s'il s'avérait que sa jeune équipe n'est pas assez rodée d'ici au moins de juin.

La liste de Löw:

Gardien: Bernd Leno (Arsenal), Manuel Neuer (Bayern Munich), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelone), Kevin Trapp (Eintracht Francfort)

Défense: Emre Can (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Robin Gosens (Atalanta Bergame), Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann (RB Leipzig), Philipp Max (PSV Eindhoven), Antonio Rüdiger (Chelsea), Niklas Süle (Bayern Munich), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Milieu de terrain: Leon Goretzka (Bayern Munich), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (FC Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern Munich), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Amin Younes (Eintracht Francfort)

Attaque: Serge Gnabry (Bayern Munich), Leroy Sané (Bayern Munich), Timo Werner (Chelsea)