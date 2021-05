Mondial 2022 : Les Bleus joueront des rencontres à Strasbourg et Lyon en septembre

L'équipe de France de football en sait un peu plus sur son futur programme. En effet, ce jeudi matin, via son compte Twitter officiel, la Fédération française de football (FFF) a indiqué que les Bleus n'évolueront pas au stade de France, du côté de Saint-Denis, lors de leurs deux rencontres disputées à domicile à la rentrée, soit au tout début du mois de septembre prochain, dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2022. En effet, c'est Strasbourg qui accueillera, le mercredi 1er septembre prochain, la rencontre entre l'équipe de France et la Bosnie-Herzégovine. Enfin, six petits jours plus tard, soit le mardi 7 septembre prochain, les Bleus prendront ainsi la direction de Lyon, pour y affronter la Finlande. Une petite révolution en quelque sorte. En effet, les Français avaient pris leurs habitudes du côté du stade de France, puisque leurs dix dernières rencontres à domicile, toutes compétitions confondues, ont ainsi eu lieu au sein de cette enceinte.

Les matchs à domicile de la rentrée des Bleus se joueront à Strasbourg (01/09) et à Lyon (07/09) ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/w5Hf1vi7vZ

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 6, 2021





Les Bleus iront également à Nice en juin



Dans quatre mois, ce sera donc deux autres stades qui auront l'honneur de voir évoluer les Bleus, avec La Meinau pour commencer, puis le Groupama Stadium. Deux rencontres programmées à la même heure, à savoir le soir et à 20h45. Avant cela, et même avant que ne débute l'été, ce sera un autre stade qui accueillera la bande à Didier Deschamps, au sein de l'Hexagone, et là encore, ce ne sera pas le stade de France. En effet, Nice et son Allianz Riviera auront l'occasion de voir évoluer les partenaires de Kylian Mbappé, qui affronteront le pays de Galles, dans le cadre d'un match amical, pas plus tard que le mois prochain, et plus précisément le mercredi 2 juin prochain. Une rencontre qui servira évidemment de préparation au prochain Euro, prévu du vendredi 11 juin au dimanche 11 juillet prochains.