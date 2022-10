Déjà présent lors de l'aventure de la Tunisie au Mondial 2018, Saîf-Eddine Khaoui postule à une place dans le groupe des Aigles de Carthage pour l'édition 2022, dans un peu plus d'un mois au Qatar. Et pour le milieu de terrain de Clermont, l'équipe arrivera plus forte.



« Pour beaucoup de joueurs, ce sera la deuxième consécutive. En termes de gestion de l'événement, les joueurs concernés vont mieux appréhender les choses. C'est un élément important, a souligné le Clermontois Saîf-Eddine Khaoui dans un entretien au blog Maghreb FC de L'Equipe. Ce groupe se connaît bien. Depuis quatre ans, on travaille tous ensemble, on a quelques certitudes. C'est un collectif soudé, sans de très grands noms. »

Khaoui : « On est souvent sous-estimés »

Qualifiés grâce à sa défense de fer contre le Mali en barrages aller-retour (0-1, 0-0), les Aigles de Carthage ont une capacité particulière à faire déjouer leurs adversaires. Un atout non négligeable selon l'ancien Marseillais.



« On fait les efforts les uns pour les autres. On est souvent sous-estimés, comme lors de la dernière CAN. On a finalement sorti le Nigeria en huitièmes (1-0), que tout le monde voyait comme le favori. A la Coupe du monde, on n'est pas attendu comme d'autres sélections. Et je crois que cette position nous permet en général d'être plus dangereux », a conclu Saîf-Eddine Khaoui. Le Danemark, l'Australie et la France, futurs adversaires de la Tunisie dans le groupe D, sont prévenus.