Mondial-2022: Jouer la France, un "rêve qui va se réaliser" pour le Tunisien Khazri

"Je suis super content. Les Français sont favoris, on en est loin mais en ayant grandi ici, en vivant ici, en jouant dans le championnat de France, c'est le rêve de beaucoup de joueurs et les affronter en Coupe du monde c'est encore un rêve qui va se réaliser pour moi. Le Danemark, le Pérou ou l'Australie (ou les Emirats arabes unis, NDLR) sont des équipes à notre portée. C'est dans pas mal de temps, il peut se passer beaucoup de choses. Mais j'ai confiance en mon pays, en ma nation car on a montré lors de la dernière Coupe du monde que l'on a lutté contre l'Angleterre et on prend un but à la dernière seconde. On est capable de faire de belles choses. On n'est pas favoris mais j'espère qu'on sera capable de sortir de cette poule avec la France en tête."