Mondial-2022: Immobile devenu "bouc émissaire" en Italie, regrette Sarri

"Il est en train de devenir le bouc émissaire de cette situation. Je serais lui, je saurais quoi faire...", a-t-il souligné en conférence de presse, semblant suggérer à l'attaquant international de se mettre en retrait de la Nazionale, après la défaite contre la Macédoine du Nord (0-1) qui a privé l'Italie de Coupe du monde pour la deuxième fois de suite. "Il ne doit pas s'en faire plus que ça. Il doit se concentrer sur la Lazio. Je ne l'ai pas trouvé abattu, j'ai confiance en lui", a ajouté l'entraîneur au sujet de son capitaine, âgé de 32 ans, co-leader du classement des buteurs en Serie A avec 21 réalisations.

"Si tu regardes à la télévision la Premier League et la Bundesliga, la Serie A semble avoir 30 ou 40 ans de retard"

Ciro Immobile, avec l'ailier de Naples Lorenzo Insigne, a été l'un des internationaux italiens les plus critiqués par la presse après le fiasco contre la Macédoine du Nord la semaine dernière à Palerme. Maurizio Sarri s'est par ailleurs alarmé du niveau du football italien après cette élimination. "Si tu regardes à la télévision la Premier League et la Bundesliga, la Serie A semble avoir 30 ou 40 ans de retard", a-t-il relevé. "Quand je parle de l'état des terrains, je passe pour quelqu'un qui ne cesse de se plaindre. Mais envoyer une équipe sur un terrain qui n'est pas bon, c'est comme envoyer un chirurgien opérer avec un bistouri rouillé...", a souligné l'ex-entraîneur de Chelsea. "On a payé l'absence d'attention portée à des détails", a-t-il conclu, à la veille du match de la 31e journée contre Sassuolo dont l'attaque compte deux candidats à la succession d'Immobile en équipe nationale: Gianluca Scamacca et Giacomo Raspadori.