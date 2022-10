Devenu international sénégalais cette année après avoir porté les couleurs des équipes allemandes dans les catégories jeunes, le Monégasque Ismail Jakobs a joué le mois dernier ses deux premiers matchs avec les Lions de la Teranga. Si le latéral gauche postule évidemment à une place dans la liste d'Aliou Cissé pour le Mondial au Qatar, le natif de Cologne est bien conscient que la décision du sélectionneur dépendra de ses prestations à l'ASM.



Arrivé sur le Rocher à l'été 2021, le joueur de 23 ans n'a jamais pu s'y imposer comme un titulaire, barré qu'il est par le Brésilien Caio Henrique. « Ma présence à la Coupe du monde dépend de comment je joue à Monaco », explique Ismail Jakobs à Kicker.

Un temps de jeu frustrant

Titularisé à deux reprises seulement cette saison en Ligue 1, le Germano-Sénégalais se contente de miettes et ne s'en satisfait pas. « Ce n'est pas facile et je ne suis pas content, avoue-t-il au bihebdomadaire. Monaco est un club de premier plan, dispose d'une équipe solide, il était clair dès le départ que la concurrence serait rude. Caio joue très bien. Je dois aussi penser à l'équipe, comprendre le coach. Je ne peux pas faire plus que tout donner à l'entraînement - et quand je joue. »



Sous contrat jusqu'en juin 2026, Ismail Jakobs n'écarte aucune possibilité quant à la suite de sa carrière. « Revenir en Bundesliga ? On ne peut jamais l'exclure, ce serait une option. Mais c'est toujours un rêve de jouer en Premier League. Les choses peuvent aller vite, dans les deux sens », conclut-il.