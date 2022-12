Erling Haaland en Ligue 1 ? Cela pourrait bien devenir réalité un jour. Car bien que l'attaquant de Manchester City marche sur la Premier League actuellement, son père Alf-Inge Haaland n'a pas fermé la porte à une arrivée de son fils dans le championnat de France. Il se trouve que le meilleur buteur de Premier League (18 buts cette saison) pourrait arriver dans le futur en France. Car son père a confié que le "Cyborg" pourrait découvrir plusieurs championnats et ainsi atterrir en Ligue 1.

Haaland bientôt en Ligue 1 ?

Dans des propos pour DAZN, Haaland senior a déclaré : "Il est heureux à Manchester City, mais j'ai l'impression qu'il veut montrer qu'il peut gagner dans n'importe quel grand championnat. Il a passé deux ans et demi en Allemagne et pourrait faire quelque chose comme ça à l'avenir : rester trois ans en Premier League et ensuite aller en Italie, en Espagne ou en France." Mais bien que cela puisse donner de l'espoir en vue d'une potentielle arrivée d'Haaland junior, cela pourrait aussi ne jamais se concrétiser.

Car Alf-Inge Haaland a également mis en avant le fait que son fils puisse rester des années à Manchester City, qui est un grand club. "Il peut aussi rester à Manchester City pendant 15 ans car il est heureux et nous parlons d'un grand club", a-t-il déclaré, alors que son fils est sous contrat avec les Skyblues jusqu'en 2027 actuellement. Alors Haaland va-t-il venir terroriser les défenses de Ligue 1 un jour ? Mystère...