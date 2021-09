Maroc : « Une victoire méritée » pour Vahid / Éliminatoires CM 2022

« Il faut d'abord féliciter les joueurs, a réagi Vahid Halihodzic au micro d'Arryadia après la victoire du Maroc sur le Soudan (2-0), jeudi à Oran. C'est le premier match qualificatif, et la première victoire. C'est une victoire tout à fait méritée car l'adversaire ne s'est créé aucune occasion. Dommage, parce que nous avons eu plusieurs opportunités de marquer un troisième ou un quatrième but. Mais nous avons fait quelques très belles actions, alors il faut s'en féliciter et continuer comme ça. »

Le Maroc jouera lundi face à la Guinée dans le cadre de la deuxième journée de ce groupe I.