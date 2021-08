Maroc : Louza première, Boufal revient, Ziyech absent / Éliminatoires CM 2022

Vahid Halilhodzic innove. Pour les deux rencontres des eliminatoires du Mondial 2022 face au Soudan (2 septembre) et à la Guinée (6 septembre), le sélectionneur du Maroc a convoqué quatre nouveaux joueurs : le milieu de terrain lmran Louza (22 ans), ex-international Espoirs français transféré cet été de Nantes à Watford, le latéral droit de Metz, ex-Bleuet lui aussi, Sofiane Alakouch (23 ans) mais aussi le latéral gauche du NEC Nimègue, Souffian El Karouani (20 ans) et le milieu de terrain de la Fiorentina, Youssef Maleh (23 ans), ex-international Espoirs italien. On note le retour de Sofiane Boufal, auteur d'un début de saison convaincant avec Angers, et l'absence d'Hakim Ziyech (Chelsea) sur une liste de 24 où figurent les principaux cadres.

Les 24 Lions de l'Atlas :