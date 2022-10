Le Maroc ira au Mondial sans Imran Louza (23 ans, 10 sélections, 2 buts). Sorti sur civière mercredi après 18 minutes de jeu lors de la réception de Millwall (0-3), le milieu de terrain de Watford est touché à la cheville gauche, à la grande inquiétude de son entraîneur Slaven Bilic.



Si les Hornets n'ont pas encore communiqué sur cette blessure, le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, a mis fin au suspense. « Tout se passe bien mais on veut éviter les blessures. Or on en a vu une hier avec Louza qui a une fracture et qui est forfait », a annoncé le successeur de Vahid Halilhodzic sur les ondes de Radio Mars.

Des images dur à encaisser, des nouvelles dur à accepter, mais hier soir, l'un de mes rêves les plus grand s'est envolé.. Je n'ai pas d'autre choix que de me relever et de me battre pour ma famille et tout ceux qui crois en moi. Je reviendrais encore plus fort que jamais pic.twitter.com/qGL1REIgCw

— LOUZA (@Louza_Imran) October 20, 2022

L'opération inévitable



L'intéressé lui-même a confirmé la terrible nouvelle, via un message posté sur son compte Twitter. L'ancien Nantais va être opéré et sera éloigné des terrains pour une durée de six semaines au moins. Déjà absent le mois dernier de la première liste de Walid Regragui en raison d’une blessure au genou, le polyvalent joueur se prépare à connaître une frustration plus grande encore.