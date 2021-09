Fajr et Rahimi de retour

. Le sélectionneur du Maroc reste ferme sur ses choix et n'a pas passé l'éponge pour. Le milieu offensif de Chelsearetenus pour la double confrontation contre la Guinée-Bissau, ainsi que le match en retard face à la Guinée. Si(Ajax Amsterdam) est également écarté pour motifs disciplinaires, on note par ailleurs la, le gardien de but des moins de 18 ans de Chelsea., le jeune portier a donc été séduit par les Lions de l'Atlas et apparaît en quatrième position de la liste des gardiens. Autre petit nouveau, le latéral gauche Souffian El Karouani (NEC Nimègue, L1 néerlandaise). Quant à Imrân Louza (Watford), non encore apparu sous le maillot national, et Ilias Chair (QPR), brillantissime lors de ses débuts, les deux joueurs évoluant en Angleterre sont de nouveau convoqués. Enfin, on relève les retours de Fayçal Fajr et de Soufiane Rahimi.Le Maroc accueillera la Guinée-Bissau à Rabat le 6 octobre, avant de disputer la manche retour à... Casablanca trois jours plus tard. Enfin, les Lions de l'Atlas disputeront le match en retard de la 2e journée face à la Guinée, le 12 octobre à Rabat.