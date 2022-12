Maroc - Les Lions de l'Atlas accueillis en héros !

Une foule dense, joyeuse, tous âges et milieux confondus, était massée en fin d'après-midi le long du parcours emprunté par l'autobus à impériale rouge où étaient perchés les hommes de Walid Regragui, de l'aéroport jusqu'aux avenues du centre de la capitale marocaine. "Je suis venu fêter la belle histoire du Maroc en Coupe du monde, et même si certaines décisions des arbitres n'ont pas été justes", a affirmé à l'AFP Adam Najah, 27 ans, un serveur de restaurant venu exprès de Meknès, à plus de 150 km de Rabat, pour "vivre ce jour historique". "Je suis fier de l'équipe nationale. Qui sait? On gagnera la coupe peut-être la prochaine fois", espère-t-il.

Patientant depuis des heures, de très nombreux supporteurs arboraient le drapeau et les maillots écarlate du royaume chérifien. Devant la gare, ils ont craqué des fumigènes au milieu des clameurs, selon des journalistes de l'AFP. L'équipe au complet, qui a fait rêver tout le Maroc et au-delà de ses frontières, devait être reçue dans la soirée par le roi Mohammed VI pour "une cérémonie d'accueil et de célébration en reconnaissance à son exploit historique".