La fin est proche pour Vahid Halilhodzic au Maroc. Objet depuis de longs mois de rumeurs de départ, le technicien franco-bosnien va céder son poste de sélectionneur, nous apprend L'Equipe. Le quotidien sportif fait état de discussions en cours entre le Franco-Bosnien de 70 ans, en poste depuis août 2019, et le président de la Fédération, Fouzi Lekjaa. Le coach négocierait son départ avec le boss de la FRMF. La pierre d'achoppement serait encore et toujours la situation d'Hakim Ziyech (29 ans, 40 sélections, 17 buts), que le dirigeant a promis de faire revenir, à rebours du choix sans cesse réaffirmé de "coach Vahid".

Regragui en salle d'attente

Longtemps protégé par ses résultats, Vahid Halilhodzic va donc voir l'histoire se répéter. Lui qui avait été remercié par la Côte d'Ivoire avant la Coupe du monde 2010, puis par le Japon avant l'édition 2018, ne sera pas non plus sur le banc du Maroc lors du Mondial 2022 à compter du 20 novembre prochain au Qatar. Pour remplacer celui qui avait en revanche conduit l'Algérie jusqu'aux huitièmes de finale en 2014, le nom de Walid Regragui revient avec insistance. Au sortir d'une saison exceptionnelle avec le Wydad Casablanca, le Franco-Marocain est depuis le mois dernier sur le marché, comme en réserve du Royaume.