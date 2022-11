Maroc : Encore un forfait pour le Mondial !

Les affaires de Walid Regragui ne s'arrangent pas à moins de trois semaines du Mondial au Qatar. Après Tarik Tissoudali, Adam Masina et Imran Louza, un quatrième joueur vient de déclarer forfait. Il s'agit du gardien de but Anas Zniti : opéré de l’appendicite, ce mardi à Casablanca, le portier du Raja et habituel troisième gardien des Lions de l'Atlas doit renoncer à la Coupe du monde. Victime d’une intoxication alimentaire, vendredi à la veille du match de Botola contre le FUS de Rabat, le joueur de 34 ans souffrait depuis de forts maux de ventre. Indisponible pour une durée de trois semaines minimum, Zniti devrait la place de gardien numéro trois à Ahmed Reda Tagnaouti (Wydad Casablanca).



Have a speedy recovery Anas Zniti 🙏🏻💚 pic.twitter.com/ksNy5I1h0d

— Raja Club Athletic (@RCAofficiel) November 1, 2022

Plusieurs cadres dans le doute

D'autres éléments importants de la sélection suscitent toujours l'inquiétude alors que l'échéance mondiale approche à grands pas, parmi lesquels Youssef En-Nesyri (FC Séville, ischio-jambiers) et Sofiane Boufal (Angers, mollet), tous deux à l'infirmerie, de même qu'Achrad Dari (Brest, genou) et Abdessamad Ezzalzouli (cuisse). Pour rappel, le Maroc évoluera dans le très relevé groupe F et affrontera la Croatie (23 novembre), la Belgique (27 novembre) et le Canada (1er décembre).