Maroc : Annoncés, Ziyech et Mazraoui déclinent la sélection

L'ascenseur émotionnel a fonctionné a plein régime ces dernières heures pour les supporters des Lions de l'Atlas. Vers le haut tout d'abord, quand le président de la Fédération, Fouzi Lekjaa, a annoncé dimanche matin sur les ondes de MFM les retours des bannis Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui, en vue des barrages du Mondial 2022 contre la RD Congo, les 25 et 29 mars prochains. Vers le bas ensuite, quand les deux joueurs ont pris la parole pour démentir tout retour prochain sous le maillot national.

Ziyech accuse les dirigeants

« J'aime mon pays et jouer pour l'équipe nationale marocaine a été l'honneur de ma vie. C’est donc avec une grande tristesse que je dois annoncer que, bien que le président de la FRMF a confirmé aujourd'hui que je serai présélectionné pour l'équipe, je ne reviendrai pas jouer pour le Maroc. Je suis désolé de décevoir les fans, ce n'était pas une décision facile à prendre, mais malheureusement, je n'ai pas d'autre choix, a écrit Ziyech sur son compte Instagram. Bien que j'aie tout donné à l'équipe au cours des 6 dernières années et que je l'aie soutenue toute ma vie, je n'ai pas le choix. Les dirigeants continuent de diffuser des informations erronées sur moi et mon engagement envers mon pays. Leurs actions ont rendu impossible pour moi de continuer à faire partie de l'équipe. J'ai appris la nouvelle de la présélection en même temps que tout le monde, ainsi je publie cette déclaration pour m'assurer que vous entendez la vérité directement de moi. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Je souhaite à l'équipe tout ce qu'il y a de mieux pour l'avenir. En tant que joueur, je me concentre sur mon club, le Chelsea FC. »

Mazraoui dénonce un manque de respect

Mêmes justifications sont à l'œuvre chez Noussair Mazraoui, qui a également communiqué sur ses médias sociaux. « Au cours de la dernière année et demie, je n'ai pas été appelé au sein de l'équipe nationale sans aucune raison ni explication. Depuis un an et demi pas une seule personne de la Fédération ou du staff technique n'a pris le temps de communiquer ou de discuter avec moi des raisons exactes de cette situation. Jamais auparavant je n'avais ressenti ce manque de respect envers moi en tant qu'athlète professionnel ou tout simplement en tant qu'être humain. Cela a été une période douloureuse pour moi. Après tous les mensonges colportés par les médias à mon encontre en tant que personne, je suis resté silencieux. J'adore jouer pour mon pays et j'ai toujours tout donné. Cela a été très dur pour moi de ne pas pouvoir aider et faire partie de l'équipe au cours de la dernière année et demie. Cela n'a jamais été mon choix et je crois sincèrement que je ne méritais pas ce traitement. Après tout ce qui a été dit et fait, j’ai encore eu récemment la correction de parler et d'échanger avec les responsables des Fédérations sur la situation des dernières années. Je l'ai fait pour l'amour que j'ai pour les fans et mon pays le Maroc. Malheureusement, le sélectionneur ne semble pas avoir eu le temps de me rencontrer et de discuter de la situation qui s'est créée autour de moi en tant que joueur de l'équipe. Pouvoir rencontrer le sélectionneur et dissiper toutes les idées fausses qui m'entourent est de la plus haute importance pour moi non seulement en tant qu'athlète professionnel, mais aussi et surtout en tant qu'être humain. C'est donc avec le cœur brisé que j'ai décidé de ne pas jouer pour l'équipe nationale lors de la prochaine sélection. Je souhaite le meilleur à toute l'équipe et j'espère vous retrouver à l'avenir inchallah. »

Vahid Halilhodzic, le sélectionneur qui n'a jamais infléchi publiquement sa position intransigeante sur le sujet, ne coupera pas à des questions sur ces retours avortés. Les désirait-il seulement lui-même ?