Mali : Trois nouveaux dans la liste / Éliminatoires CM 2022

Le sélectionneur du Mali, Mohamed Magassouba, a communiqué la liste des 28 joueurs pour les rencontres des éliminatoires du Mondial 2022, contre le Rwanda (1er septembre) et l’Ouganda (6 septembre). Dans cette sélection figurent trois éléments appelés pour la première fois : le gardien de but Ismaël Diawara, suédo-malien de 26 ans qui va disputer la Ligue des Champions avec Malmö cette saison, le milieu de terrain défensif de Strasbourg Mahamé Siby (25 ans) et l'attaquant d'Auxerre Lassine Sinayoko (21 ans).







Les 28 Aigles :





À noter en revanche que Moussa Marega et Yves Bissouma, absents de longue date, ne sont toujours pas de retour.