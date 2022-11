Lewandowski encore trop seul avec la Pologne ?

Nous y sommes presque. Après plus de quatre ans d’attente, le Mondial va enfin ouvrir ses portes avec cette édition 2022 au Qatar. Cet hiver, pas moins de trente-deux nations participeront au tournoi pour conquérir la planète, comme l’a fait l’Equipe de France en 2018. Parmi ces équipes, on retrouve la Pologne de Robert Lewandowski, l'une des équipes favorites pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Si l'attaquant du FC Barcelone a souvent été le seul joueur connu de sa sélection, il a été rejoint par plusieurs très bons footballeurs. Il sera donc parfaitement accompagné pour permettre à la Pologne de sortir d'un groupe potentiellement abordable.

La qualification : un barrage bien négocié

Alors qu'ils apparaissaient dans le groupe de l'Angleterre, l'Albanie, la Hongrie, Andorre et Saint Marin, les Polonais ont terminé deuxièmes et ont dû passer par les barrages. Avec 30 buts inscrits en 10 rencontres, ils ont été très intéressants sur le plan offensif. Avec 20 points, ils ont fini la phase de groupes à six points de l'Angleterre, directement qualifiée pour la Coupe du Monde. Ils auraient pu être rattrapés par l'Albanie mais avaient pris suffisamment d'avance.

Alors que toutes les équipes ont eu besoin de deux rencontres pour se qualifier lors des barrages, la Pologne a eu "la chance" de devoir affronter la Russie lors de son premier tour, cette dernière a été disqualifiée. Ils ont donc joué leur seule rencontre de qualification, à domicile contre la Suède d'Alexander Isak. Après une première mi-temps plutôt morne, les Polonais s'en sont remis à leurs deux joueurs principaux : Robert Lewandowski, buteur sur penalty, et Piotr Zielinski. Une victoire 2-0 pour un match qu'ils ont bien géré afin de se retrouver à la phase de groupes de la Coupe du Monde.

L'équipe : du beau monde mais...

La Pologne n'est peut être pas jugée à sa juste valeur. Les Polonais, entraînés par Czeslaw Michniewicz, ont un effectif très intéressant, bien que l'écart de niveau entre les joueurs peut parfois faire du mal à la sélection. Parmi les meilleurs joueurs, on note évidemment l'attaquant du FC Barcelone, Robert Lewandowski, auteur de 10 buts et cinq passes décisives avec son pays en 2022. Aussi, on retrouve le portier de la Juventus, Wojciech Szczesny, très solide sur sa ligne. En défense, le toujours très en forme malgré ses 35 ans Kamil Glik est le leader des phases défensives de son équipe. Au milieu, Grzergorz Krychowiak, Przemysław Frankowski et Piotr Zielinski mènent la cadence et montrent de très belles choses. Enfin, Arkadiusz Milik, ancien attaquant de l'Olympique de Marseille, formera un beau duo avec Robert Lewandowski. Si le reste est plutôt faible, il y aura du beau monde du côté de la Pologne.

Le groupe : la Pologne favorite pour la qualif ?

Les Polonais évolueront dans un groupe avec l'Argentine, le Mexique et l'Arabie Saoudite et devraient être favoris pour la qualification. Si l'Argentine semble intouchable, les Polonais paraissent plus solides que le Mexique et bien plus forts que l'Arabie Saoudite. La Pologne devrait donc pouvoir atteindre cette deuxième place, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Cela doit, en tout cas, être l'objectif de l'équipe de Robert Lewandowski.

Les Polonais débuteront par le Mexique, enchaîneront avec l'Arabie Saoudite et concluront par l'Argentine.