Les cinq changements, c'est pour longtemps !

L'évaluation de cette technologie "jusque-là très satisfaisante" continue et "nos experts vont analyser cela avant de décider si nous l'utilisons à la Coupe du monde ou non", a précisé Gianni Infantino, le président de la Fifa, l'instance dirigeante du foot mondial, au terme de la 136e assemblée générale annuelle de l'Ifab. Pierluigi Collina, président de la Commission des arbitres de la Fifa, s'est lui dit "confiant" quand à son usage pendant le tournoi au Qatar du 21 novembre au 18 décembre. Ce système de suivi optique en soutien de l'arbitrage vidéo (VAR), testé à la Coupe arabe fin 2021 puis au Mondial des clubs début 2022, doit permettre d'accélérer la prise de décision arbitrale.

Elle s'appuie sur les caméras qui servent à la retransmission télévisée ainsi que des caméras spécifiques et donne la position exacte des joueurs sur le terrain, offrant aux arbitres des informations précises en quelques secondes. Une fois la décision prise, cette technologie basée sur l'intelligence artificielle transforme les images en une animation 3D qui peut être affichée sur le grand écran des terrains.

"Souhait des acteurs du jeu"

La pérennisation au 1er juillet du passage de trois à cinq changements par match dans toutes les compétitions organisées par la Fifa répond "au souhait des acteurs du jeu", a expliqué Patrick Nelson, le dirigeant de la Fédération irlandaise (représentée au sein de l'Ifab au même titre que les fédérations anglaise, écossaise, galloise et la Fifa). Cet amendement à la "loi 3" du football, prévoyant un maximum de trois remplacements par match, avait été décidé par l'Ifab en mai 2020, dans le contexte de la pandémie, et devait courir jusqu'à fin 2021 pour les compétitions de clubs et jusqu'au 31 juillet 2022 pour les rencontres internationales. La mesure avait été prolongée jusqu'au 31 décembre 2022 après une "analyse globale de l'impact actuel du Covid-19 sur le football".

En octobre 2021, le gardien des lois du jeu avait laissé le choix à chaque compétition d'adopter les cinq changements ou non, la Premier League anglaise faisant longtemps figure de réfractaire. Les membres de l'Ifab ont également décidé d'augmenter le nombre maximum de remplaçants sur la feuille de match "de 12 à 15 à la discrétion des organisateurs des compétitions", est-il précisé dans un communiqué. Cela ouvre la voie à des listes de 26 joueurs, et non plus 23, pour la prochaine Coupe du monde au Qatar, un souhait de nombreux sélectionneurs.

Les essais de changements définitifs en cas de commotions cérébrales ont été prolongés jusqu'à aout 2023 "afin de collecter suffisamment de données pour prendre une décision scientifique valide", le faible nombre d'incidences ne permettant pas encore de tirer des conclusions fiables. Le garant des lois du football s'est également penché sur les violences croissantes à l'encontre des arbitres dans le foot amateur, envisageant le port de caméras par les officiels lors des matchs d'adultes. "Le manque de respect envers les arbitres et leur sécurité ont été identifiés comme des problèmes globaux", a indiqué l'Ifab dans son communiqué.