Les 5 matchs les plus marquants de l’ère Löw

Argentine-Allemagne (0-4), Coupe du monde (03/07/2010)

Après une première finale perdue lors de l’Euro 2008 face à l’Espagne, Joachim Löw, successeur de Jürgen Klinsmann allemand sur le banc à l’issue du Mondial 2006, va de nouveau s’incliner contre les Espagnols dans le dernier carré de la Coupe du monde 2010, sur le même score (0-1). Mais la Mannschaft aura marqué les esprits en quarts de finale, lorsqu’elle a fait voler en éclats l’Argentine (4-0), alors entraînée par Diego Maradona, grâce notamment à un doublé de Miroslav Klose et un nouveau but de Thomas Müller, meilleur buteur de la compétition.

Brésil-Allemagne (1-7), Coupe du monde (08/07/2014)

Sans doute le chef d’œuvre de l’Allemagne version Löw. La Mannschaft va infliger à une équipe du Brésil disputant ce Mondial 2014 à domicile la pire déroute de son histoire. Une écrasante victoire en demi-finales (7-1), face à une Seleçao privée de Neymar, qui s’est rapidement dessinée. Toni Kroos, auteur d’un doublé en deux minutes, et ses partenaires menaient ainsi 5-0 après seulement une demi-heure de jeu ! André Schürrle inscrira lui aussi deux buts après la pause avant qu’Oscar ne sauve l’honneur, ou ce qui pouvait encore l’être, dans les tous derniers instants.

Allemagne-Argentine (1-0, a.p.), Coupe du monde (13/07/2014)

Impossible, évidemment, de ne pas inclure dans cette liste ce qui reste le plus grand titre de la carrière de Joachim Löw : la Coupe du monde 2014. Après avoir fait voler en éclats l’hôte brésilien au tour précédent, son équipe va avoir plus de difficultés contre l’Argentine en finale. Un match accroché qui semblait se diriger vers la séance de tirs au but avant que Mario Götze n’inscrive le seul but du match à la 113e minute. Un héros de la soirée, qui a eu du mal à confirmer, à qui Löw avait soufflé, avant de le faire entrer en jeu : "Montre que tu es meilleur que Messi…"

Corée du Sud-Allemagne (2-0), Coupe du monde (27/06/2018)

Malgré une campagne de qualification parfaite (10 victoires en 10 matchs avec 43 buts marqués, record des éliminatoires), les Allemands vont rapidement quitter le Mondial 2018. Battus d’entrée par le Mexique (0-1), ils se reprennent face à la Suède (2-1), avant de jouer leur qualification contre la Corée du Sud. Inoffensifs, les hommes de Joachim Löw encaisseront deux buts dans le temps additionnel (0-2) et sont donc piteusement éliminés dès la phase de poules de cette Coupe du monde russe, une première dans l’histoire de la Mannschaft.

Espagne-Allemagne (6-0), Ligue des nations (17/11/2020)

Quelques mois après cette élimination prématurée, l’Allemagne va encore s’enfoncer, en étant reléguée en Ligue B des Nations. Avec notamment la pire défaite de l’ère Löw, face aux Pays-Bas en octobre 2018 (0-3). Et alors que le sélectionneur, de plus en plus menacé, a écarté les grognards Jérôme Boateng, Mats Hummels et Thomas Müller, la Mannschaft va vraiment toucher le fond, deux années plus tard, toujours en Ligue des nations. Le 17 novembre 2020, elle subit ainsi une humiliante et historique défaite en Espagne (6-0).