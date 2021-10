L'Egypte déjà fan de Queiroz

Greatness comes with team character. Well done Boys, I am very proud of your performance!#EFA #RoadToQatar2022 pic.twitter.com/vYiHsvWWL3

— Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) October 8, 2021

🔴 (2) المنتخب الوطنى يفوز علي ليبيا بنتيجة 1-0 في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السادسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 🇪🇬 .... ⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/ErR3903jLO

— EFA.eg (@EFA) October 8, 2021

La première étape est passée avec succès. Pour Carlos Queiroz, nouveau sélectionneur de l'Egypte - en remplacement de Hossam El-Badry, débarqué après le nul 1-1 au Gabon -, la pression était maximale dès son premier match officiel avec sa nouvelle formation, vendredi face à la Libye. La victoire des Pharaons 1-0 leur permet de, alors que seule la première place est qualificative pour l'ultime tour de barrages qui enverra cinq pays africains au Mondial qatarien. La deuxième manche, à nouveau contre la Libye mais cette fois en déplacement, s'annonce tout aussi brûlante, la défaite demeurant évidemment interdite pour Mohamed Salah et ses coéquipiers.Queiroz peut déjà s'appuyer sur un joli symbole : Omar Marmoush, qu'il a lancé pour sa première sélection, est celui qui a offert le succès à son pays d'une frappe lointaine exceptionnelle. Lancé il y a dix jours par un premier amical remporté 2-0 face au Liberia, l'ancien entraîneur du Real Madrid (2003-2004) a été recruté pour une opération d'urgence dont il s'est fait une spécialité au fur et à mesure de sa carrière. Après avoir déjà dirigé l'Afrique du Sud au début du siècle (2000-2002), l'entraîneur portugais de 68 ans s'est à nouveau focalisé sur les sélections nationales lors de la dernière décennie, surtout avec l'Iran qu'il a mené de 2011 à 2019, parvenant à qualifier l'équipe pour le Mondial 2014 au Brésil.On comprend donc définitivement pourquoi l'Egypte a fait le choix de Queiroz, qui sait rester parfaitement calme dans la tempête et ne cesse, depuis un mois, de rappeler que les qualités sont déjà présentes : "Au vu de l'état d'esprit, je peux vous assurer que vous allez voir une grande équipe, garantissait-il ainsi avant la réception de la Libye. Je ne suis pas là pour révolutionner le football égyptien." Simplement pour réinstaurer l'envie de jouer, sans peur.Après l'ouverture du score, les Pharaons ont continué sur leur idée, sans s'arc-bouter sur leur but comme ils le faisaient trop régulièrement ces dernières années, surtout lorsqu'ils avaient la chance de mener. Ils ont terminé avec... "L'excellence vient avec l'esprit d'équipe, concluait Queiroz après la rencontre. Bien joué les gars, je suis très fier de votre performance !" La Coupe d'Afrique, en janvier et février, sera un dernier excellent baromètre avant les barrages de mars. Si l'Egypte y parvient, mais la déception serait immense au pays après ce soudain regain de confiance.