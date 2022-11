Le Portugal, un favori au niveau sous-estimé ?

Nous y sommes presque. Après plus de quatre ans d’attente, le Mondial va enfin rouvrir ses portes avec cette édition 2022 au Qatar. Cet hiver, pas moins de 32 nations participeront au tournoi pour conquérir la planète, comme l’a fait l’Equipe de France en 2018. Parmi les très grands favoris de la compétition, nous retrouvons le Portugal, champion d'Europe 2016 et détenteur d'un effectif exceptionnel. Malgré quelques difficultés pour se qualifier, les Portugais seront bien du déplacement au Qatar afin de viser le titre mondial.

La qualification : chaleur au Portugal !

Pour atteindre la qualification pour cette Coupe du Monde 2022, la route a été semée d'embûche pour les Lusitaniens. Alors que tout se passait bien dans le groupe A des qualifications, il y a tout de même eu cette finale pour la première place à jouer contre la Serbie au Stade de la Luz. Les deux équipes avaient 17 points, et un match nul qualifiait le Portugal qui détenait une meilleure différence de buts après ses bons résultats contre l'Irlande, le Luxembourg et l'Azerbaidjan. Si tout avait bien commencé pour les Portugais avec l'ouverture du score à la 2ème minute de Renato Sanches, la Serbie a réagi la 33ème minute grâce à Tadic avant que Aleksandr Mitrovic n'offre la victoire et la qualification à la Serbie à la toute dernière minute.

Il a donc fallu passer par les barrages pour la bande à Cristiano Ronaldo. Si, au tirage au sort, les Portugais ont pu être inquiets lorsqu'ils ont vu qu'ils allaient probablement devoir affronter l'Italie en finale des barrages, le chemin a été plus simple que prévu. Après un très bon match contre la Turquie (3-1), les Portugais ont affronté la Macédoine du Nord, vainqueur 1-0 de l'Italie, et n'ont pas été mis en difficulté par leurs adversaires. Un doublé de Bruno Fernandes a scellé la qualification du Portugal pour le mondial.

L'équipe : un groupe complet

Pour le Mondial, le Portugal pourra compter sur un groupe complet à tous les postes et de très grandes individualités. Son gardien Rui Patricio (Roma) devrait être accompagné du duo Pepe-Ruben Dias. En cas de pépin physique, le joueur du PSG Danilo Pereira pourrait aussi prendre le rôle de défenseur central, bien qu'il soit principalement un joueur du milieu de terrain. Joao Cancelo (Manchester City), Nuno Mendes (PSG), Jose Fonte (Lille), Raphaël Guerreiro (BVB) et Cedric Soares (Arsenal) pourraient aussi être alignés en défense. Du beau monde.

Au milieu de terrain aussi, les Portugais peuvent s'appuyer sur une très belle base. Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Moutinho (Wolverhampton), Otavio (FC Porto), Vitinha (PSG), Wiliam Carvalho (Betis) et consorts sont présents. Enfin, sur la ligne offensive, de très grandes individualités seront de la partie. Si Diogo Jota (Liverpool) est forfait, Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Rafael Leao (Milan AC), Andre Silva (RB Leipzig) ou encore Joao Felix (Atletico Madrid) animeront les offensives. Impressionnant, du moins sur le papier.

Le groupe : la meilleure équipe, mais...

Si le Portugal sera favori de son groupe, il devra faire particulièrement attention aux équipes qui le composent. Le Ghana, l'Uruguay et la Corée du Sud seront les adversaires - dans cet ordre - du Portugal de Fernando Santos. Si le Ghana des frères Ayew semble être un premier test en ouverture, l'Uruguay sera aussi un redoutable adversaire, qui avait d'ailleurs éliminé les Lusitaniens en 2018 lors des huitièmes de finale. Enfin, la Corée du Sud d'Heung Min Son sera peut-être plus abordabe, mais il ne faudra pas faire de faux pas au risque de jouer une dernière rencontre à haut risque pour Cristiano Ronaldo et ses partenaires.