Le mur Manuel Neuer toujours présent malgré la fragilité

"Le mur" entre quatre murs : samedi en fin de matinée, Manuel Neuer était l'un des premiers à monter sur la pelouse pour la première session de la Nationalmannschaft sur le terrain d'entraînement du complexe d'Al Shamal, sous un soleil de plomb et une chaleur étouffante, malgré la proximité de la mer à quelques centaines de mètres. Le stade, dans le nord du Qatar à une bonne heure de route de Doha, est entouré de quatre très hauts murs de briques rouges et de quatre tours, ce qui lui donne des allures de forteresse inaccessible, comme le fut par le passé la cage de Manuel Neuer, du temps de sa splendeur au milieu des années 2010, lorsqu'il était le meilleur du monde à son poste.

Le doute sur sa présence n'était plus d'actualité depuis son retour à l'entraînement avec le Bayern il y a deux semaines, mais toute l'Allemagne du foot a quand même retenu son souffle durant tout le mois d'octobre, avec une question à l'esprit: quand Neuer pourra-t-il reprendre sa place et sera-t-il remis à temps pour le Mondial ? "La nation peut dormir tranquillement ce soir", avait souri le 31 octobre l'entraîneur du Bayern Munich Julian Nagelsmann en conférence de presse, dissipant les craintes.

Guide pour les jeunes

Avec la trentaine bien passée, le gardien de but formé du côté de Gelsenkirchen avec Schalke 04 a enchaîné les petits pépins physiques ces dernières années. Il y a un peu plus de quatre ans, après quasiment une saison et demie blanche à cause d'une blessure au pied gauche, il était revenu tout juste à temps pour le Mondial-2018 en Russie. Depuis son corps envoie par moments quelques signaux de fatigue, mais l'heure de Marc-André ter Stegen, titulaire avec le FC Barcelone mais doublure de Neuer en sélection, n'est pas encore arrivée. Et Neuer n'a pas totalement exclu l'idée d'aller jusqu'à un cinquième Mondial en 2026 (États-Unis, Canada, Mexique), deux ans après l'Euro-2024 qu'il disputera à domicile. Avec son expérience, il aura aussi un rôle de guide à jouer auprès des plus jeunes joueurs, comme il l'a fait samedi avec Youssoufa Moukoko. L'avant-centre de Dortmund, qui soufflera ses 18 bougies dimanche, débutait dans l'exercice devant les médias et Neuer, deux fois plus âgé et une centaine de sélections en plus au compteur, l'a pris sous son épaule.

"Ils sont insolents, mais dans le sens positif du terme. Ils sont des éléments importants en attaque pour nous. Ce qu'il faut, c'est qu'ils amènent cette insolence qu'ils ont à l'entrainement lors des matches face aux adversaires", a ainsi expliqué Neuer en conférence de presse, en référence aux jeunes Moukoko, Jamal Musiala (19 ans) ou Karim Adeyemi (20 ans), retenus par le sélectionneur Hansi Flick. Devant lui contre le Japon, Neuer n'aura aucun défenseur du Bayern Munich, ce qui ne semble pas perturber la tranquillité du portier bavarois. "Évidemment, les automatismes manquent, mais on se connait tous, on a des séances vidéo, et il sera important de communiquer sur le terrain", a-t-il estimé. Premiers éléments de réponse dans quatre jours pour le premier match de la Mannschaft contre le Japon (16h00 locales).