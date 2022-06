Le Brésil trône, la France chute du podium

A cinq mois de la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre), la Seleçao (1837,56 pts) creuse l'écart sur les Diables rouges (1821,92 pts), qui avaient dominé la hiérarchie mondiale entre octobre 2018 et mars 2022. L'Argentine de Lionel Messi, tenante de la Copa America et victorieuse en juin de la "Finalissima" contre l'Italie championne d'Europe (3-0), s'installe pour sa part sur la troisième marche du podium avec 1770,65 points. Cette progression de l'Albiceleste se fait aux dépens des Bleus, évincés du trio de tête après un mois de juin très mitigé.

L'équipe de Didier Deschamps, essorée après une saison à rallonge, n'a gagné aucun de ses quatre matches de Ligue des nations sur la période et compte désormais 1764,85 points dans ce classement cher au président de la Fédération française Noël Le Graët. L'autre principal changement dans le top 10 est le fait du Mexique, qui perd trois rangs et retombe à la 12e place, ce qui permet au Danemark, bourreau des Bleus (2-1) début juin et futur adversaire de la France au Qatar, de s'inviter à la 10e place, devant l'Allemagne (11e).