L'Argentine sur les traces de l'Espagne de 2010 ?

Une première défaite dans le tournoi est historiquement plutôt synonyme d'échec en finale, comme pour la RFA (1982), l'Argentine (1990) et l'Italie (1994). Mais en 2010, l'Espagne a réussi à inverser l'histoire. En Afrique du Sud, la Roja s'était inclinée d'entrée face à la Suisse (1-0) avant de parvenir en finale et de l'emporter contre les Pays-Bas (1-0 a.p.). Entre ces deux matches, les Espagnols avaient déjà réussi à sortir malgré tout premiers de leur poule en battant le Honduras (2-0) puis le Chili (2-1), avant d'éliminer le Portugal (1-0) en huitième, le Paraguay (1-0) en quarts, puis l'Allemagne (1-0) en demi-finale. Trois Coupes du monde plus tard, l'Argentine a sombré pour son entrée en lice au Qatar, le 22 novembre, face à l'Arabie saoudite (2-1). Mais elle est ensuite montée en puissance.

Reste que la performance de l'Albiceleste contredit les statistiques: si on exclut les éditions qui s'ouvraient par un match à élimination directe, le futur vainqueur d'une Coupe du monde a gagné son premier match 16 fois sur 19, pour deux nuls et une défaite, donc, avant la finale de dimanche. En 1966, l'Angleterre avait fait match nul à domicile contre l'Uruguay (0-0) en ouverture, ce qui ne l'empêcha pas 19 jours plus tard de décrocher son premier -et pour l'instant unique- titre mondial devant l'Allemagne de l'Ouest (4-2 a.p.). En 1982, l'Italie est également accrochée par la Pologne (0-0) avant de concéder deux autres matches nuls lors de la première phase de poules contre le Pérou (1-1) et le Cameroun (1-1). La Nazionale parvient néanmoins en finale à Madrid, où elle s'impose contre l'Allemagne, qui de son côté avait très mal débuté ce Mondial espagnol avec un revers contre l'Algérie (2-1).

Lors de ses deux premiers sacres, en 1978 et 1986, l'Argentine avait remporté son premier match, respectivement contre la Hongrie (2-1) et la Corée du Sud (3-1). En 1990, au Mondial italien, les coéquipiers de Maradona, tenants du titre, sont battus d'entrée à la surprise générale par le Cameroun (1-0). Mais l'Argentine termine parmi les quatre meilleurs troisièmes de la phase de poules, ce qui lui permet de disputer un huitième de finale victorieux contre le Brésil (1-0). En quart de finale, elle élimine la Yougoslavie (0-0, 3-2 t.a.b.) avant d'écarter de façon similaire l'Italie, à domicile, (1-1, 4-3 t.a.b). Mais elle échoue en finale, avec une défaite en fin de match (1-0) sur un pénalty d'Andreas Brehme, face à la RFA. En 1994, aux Etats-Unis, l'Italie, dominée par l'Irlande (1-0) pour son entrée en lice, accède également aux huitièmes de finale in extremis. Elle s'incline en finale contre le Brésil aux tirs au but après un match nul et vierge.