L’Argentine : Messi pour sa dernière ?

Nous y sommes presque. Après plus de quatre ans d’attente, le Mondial va enfin ouvrir ses portes avec cette édition 2022 au Qatar. Cet hiver, pas moins de trente-deux nations participeront au tournoi pour conquérir la planète, comme l’a fait l’Equipe de France en 2018.



Parmi ces nations, l’Argentine est un sérieux prétendant au titre. Cet hiver, c’est tout un pays qui sera derrière l’Albiceleste, qui souhaite plus que jamais offrir une Coupe du Monde à Lionel Messi pour le dernier Mondial de sa carrière, après la plaie toujours ouverte de 2014.

La qualification : Une formalité pour une équipe invaincue !



Depuis quelques années, l’Argentine est en (très) grande forme. L’Albiceleste, qui a remporté la Copa America en 2021 et le Finalissima en juin 2022 face à l’Italie championne d’Europe en titre, aborde le prochain Mondial de la meilleure des manières. Après une phase de qualification plus que convaincante, au cours de laquelle les coéquipiers de Lionel Messi ont terminé invaincu (11 victoires, 6 nuls), la sélection double-championne du monde a validé son billet derrière le Brésil dans la zone CONMEBOL.



Mieux encore, l’Albiceleste reste sur une série de 35 matchs consécutifs sans défaite, un record d’invincibilité dans son histoire (la dernière défaite remontant à 2019) ! Tout va au mieux donc pour l’Argentine, qui a même prolongé son sélectionneur juste après la trêve internationale de septembre, dans le but d’aborder le Mondial dans l’atmosphère la plus propice possible, et de prolonger cette série d’invincibilité au moins durant sept matchs encore.

L’équipe : Une troupe de stars, menée par Lionel Messi





Comment ne pas évoquer Lionel Messi ? Légende du football, voire du sport en général, la Pulga est l’élément fort de sa sélection. Les images de la finale de la Copa America remportée en 2021 parlent pour elles-mêmes. Après le sacre au terme d’un match haché face au Brésil (1-0), et malgré un match franchement critiquable de Lionel Messi, chaque joueur s’est précipité vers le septuple Ballon d’Or, comme si tout le pays s’était battu pour lui offrir ce premier titre international après les échecs traumatisants en 2014, 2015 et 2016.



Le joueur du PSG n’est plus à présenter. Auteur d’un début de saison canon avec Paris, l’ancien Barcelonais semble dans une forme olympique à quelques jours du Mondial. De plus cette année, il sera entouré de joueurs de très grande classe. A ses côtés, Rodrigo De Paul (Atletico Madrid) sera le sergent principal de Messi au milieu de terrain. La grinta et la touche technique du joueur seront des qualités de taille dans la quête de l’Argentine cet hiver. En défense, le jeune Lisandro Martinez (24 ans) aura l’occasion de confirmer son bon début de saison avec Manchester United. Sur le terrain, le Mancunien ne paye pas de mine de part sa petite taille pour un central (1,75m), mais il fait preuve d’une agressivité et d’une envie sans faille qui font de lui un défenseur redoutable.

Le groupe : Un duel entre Messi et Lewandowski !





Pour son entrée en lice dans le groupe C, l’Argentine devra impérativement prendre les trois points face à l’Arabie Saoudite (22 novembre), adversaire à priori le plus abordable, pour débuter au mieux sa compétition. Surtout qu’ensuite, les confrontations seront visiblement plus serrées. Quatre jours plus tard, l’Albicéleste enchainera face au Mexique (26 novembre), une sélection qu’elle connait parfaitement et qu’elle a l’habitude de dominer, comme elle l’a fait en septembre 2019 à l’occasion d’un match amical (4-0). Enfin, la première place du groupe se jouera sans doute lors du dernier match face à la Pologne. Un duel entre Lionel Messi et Lewandowski est d’ores et déjà prévu à Doha le 30 novembre. Un match qui promet d’être spectaculaire, tant l’enjeu et les stars sur le terrain seront de la partie. La première place pourrait être très importante, puisque celui qui terminera second du groupe C affrontera possiblement la France, et l’Argentine a de très mauvais souvenirs en huitième de finale de Coupe du Monde face aux Bleus…