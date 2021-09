La victoire pour la Tunisie, les regrets pour la Zambie / Éliminatoires CM 2022

La Tunisie a pris le large en tête du groupe B des éliminatoires du Mondial 2022 en allant s'imposer en Zambie (0-2), ce mardi après-midi. Sur la pelouse râpeuse de Ndola, les Aigles de Carthage ont su marquer aux moments clés de la rencontre : lors de l'entame d'abord, quand Khazri transformait le penalty justement accordé suite à une faute de main zambienne dans la surface (9e, 0-1). En toute fin de match ensuite, grâce aux remplaçants : sur un bon décalage de Maaloul, Ben Romdhane butait sur Chibwe, qui n'empêchait pas le ballon de revenir sur Ben Slimane. Le joueur de Brondby marquait le but du break (90e+2, 0-2).

Entre ces deux temps forts, les hommes de Mondher Kebaier se sont contentés de subir, laissant toute l'initiative à une équipe zambienne souvent inspirée dans la construction mais trop rarement juste dans le dernier geste. A l'image de Chapa, qui frappait au-dessus suite à un bon une-deux avec Chilufya (32e), ou de Mumba qui manquait le cadre de peu sur un centre en retrait parfait de Mwila (38e). Et lorsque la précision était enfin au rendez-vous sur un débordement tout en esquive de Mukeya, Chama voyait Ben Mustapha parer son coup de tête avec brio (70e). Vainqueur d'un ultime face-à-face avec Mukeya, le portier tunisien frustrait les Zambiens jusqu'au bout (83e). La Tunisie restera un solide leader du groupe B quel que soit le résultat de Guinée équatoriale - Mauritanie ce mardi soir.

Les onzes de départ :

1. Mwenya Chibwe, 3. Benedict Chepeshi, 13. Roderick Kabwe (C), 15. Dominic Chanda, 5. Solomon Sakala, 21. Boyd Musonda, Dickson Chapa 19, 8. Lubambo Musonda, 14. Edward Chilufya, 10. Prince Mumba, Brian Mwila 22

Un but précoce de Mbulu (10e) a suffi au Malawi pour disposer du Mozambique (1-0). Les Flames rejoignent le Cameroun à la deuxième place du groupe D.

Battue au Ghana, l'Ethiopie s'est reprise chez elle en battant sur le fil le Zimbabwe (1-0), grâce à un penalty transformé par le défenseur Aschalew Tamene (90e+4). Les Walya rejoignent ainsi l'Afrique du Sud et le Ghana en tête de ce groupe G (3 points), avec deux longueurs d'avance sur les Warriors.

Enfin, la bonne opération de l'après-midi dans le groupe J est pour la Tanzanie, victorieuse de Madagascar (3-2). Chez eux, Mbwana Samatta et ses coéquipiers ont bonifié leur bonne entame avec des buts signés Erasto Nyoni (2e, sp) et Novatus Dismas (26e). C'était sans compter la capacité de réaction des Barea, qui recollaient avant la pause par Njiva Rakotoharimalala (36e), et Thomas Fontaine (45e+2). Le dernier mot revenait finalement aux Taifa Stars et à Feisul Salum (53e).

Avec zéro point en deux matchs, Madagascar a déjà compromis ses chances dans ce groupe mené par un surprenant duo Bénin-Tanzanie (4 points chacun).