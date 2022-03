La Tunisie sera aussi au Qatar

Un score nul et vierge a suffi ! Sans briller mais sans beaucoup trembler, la Tunisie a décroché la qualification pour la Coupe du Monde 2022 en contenant le Mali (0-0), mardi à Radès. Une première frayeur parcourait l'assistance quand, sur un coup franc, la balle finissait au fond des filets tunisiens. Mais le but était refusé pour un hors-jeu de Djenepo (5e). Battus à l'aller (0-1) et obligés de s'imposer pour aller au Qatar, les Aigles poussaient. De retour dans le onze de départ après avoir purgé sa suspension, le capitaine Hamari Traoré prenait son couloir et amenait par deux fois le danger (20e, 21e). Il en fallait plus pour déstabiliser une solide Tunisie.

Le Mali reste stérile

Au retour des vestiaires, Yves Bissouma décochait une lourde frappe longue distance, mais le ballon passait de peu à gauche du but (52e). Devant leur public, les hôtes restaient dangereux sur leurs temps forts, ponctués par cette belle frappe de Sliti, au-dessus de la transversale (64e). Le temps du coaching avait sonné : défensif pour la Tunisie, avec les entrées de Skhiri et Khenissi (66e) ; offensif pour le Mali, avec celles d'Ibrahima Koné (73e) et Dorgeles. Rien n'y faisait : trop stériles, les Aigles restaient incapables de percer la défense tunisienne. Les Aigles de Carthage joueront au Qatar la sixième Coupe du Monde de leur histoire. Le Mali risque de ruminer longtemps le double coup du sort de la manche aller.