La Tunisie face au Brésil dans le jardin de Neymar, le programme du jour

Suite et fin des rencontres amicales de préparation du mois ce mardi, avec un programme très copieux. En stage en Corée du Sud, le Cameroun sera le premier mondialiste à entrer en scène face à Heung-min Son et ses coéquipiers. Battus sèchement par l'Ouzbékistan, les Lions Indomptables chercheront à se racheter contre un adversaire plus expérimenté et outillé.

Vainqueur en revanche de son premier galop d'essai contre la Bolivie, le Sénégal tentera de confirmer face à une autre équipe asiatique, l'Iran qui enregistre le retour de Carlos Queiroz. Les Lions de la Teranga retrouveront ainsi le technicien portugais et ex-coach de l'Egypte pour la quatrième fois de l'année.

Le Ghana affrontera le Nicaragua avec le désir de se rassurer après la claque subie contre le Brésil. Impressionnants vendredi, Neymar et les siens évolueront dans le jardin du Parisien, au Parc des Princes, face à la Tunisie, qui aura les faveurs du public de ce match de gala à guichets fermés. Enfin, le Maroc enchaînera une deuxième rencontre face à un adversaire sud-américain, après celle très concluante face au Chili, vendredi dernier.

Le programme du mardi 27 septembre :

13h : Corée du Sud – Cameroun, à Séoul



14h : Libye – Tanzanie, à Benghazi



14h : RD Congo – Sierra Leone



15h : Afrique du Sud – Botswana, à Johannesburg



16h : Togo – Guinée équatoriale, à Mohammedia (Maroc)



16h30 : Sénégal – Iran, à Vienne (Autriche)



18h : Bénin – Madagascar, à Rabat (Maroc)



19h : Comores – Burkina Faso, à Rabat (Maroc)



20h : Egypte – Liberia, au Caire



20h : Ghana – Nicaragua, à Lorca (Espagne)



20h : Guinée – Côte d’Ivoire, à Amiens (France)



20h30 : Brésil – Tunisie, à Paris (France)



21h : Mauritanie – Congo, à Mohammedia (Maroc)



21h : Algérie – Nigeria, à Oran



21h : Maroc – Paraguay , à Séville (Espagne).