La Suède a-t-elle vraiment encore besoin de Zlatan ?

S’il n'a pu rejoindre la sélection suédoise, qui reçoit le Kosovo (vendredi) puis la Grèce (mardi), en qualifications de la Coupe du monde 2022, Zlatan Ibrahimovic occupe toujours autant les conversations dans son pays. Surtout cette semaine, lui qui a fêté dignement son 40e anniversaire dimanche dernier à Milan. En présence de nombreux anciens ou actuels coéquipiers, comme Paul Pogba, Marco Verratti ou Gennaro Gattuso, il a bien festoyé dans un hôtel du centre-ville. Son sélectionneur Janne Andersson n’était lui pas de la partie et s’est d’abord dit "très déçu de ne pas avoir été invité", avant d’avouer qu’il ne pouvait pas se rendre en Lombardie en raison du rassemblement des Blågult.



Il avait auparavant confirmé le forfait de l’ancien Parisien, touché au tendon d’Achille et qui n’a joué qu’une demi-heure depuis le début de saison, le 12 septembre contre la Lazio. Ce qui ne l’avait pas empêché de marquer. "Malheureusement, Zlatan n'est pas assez avancé dans sa rééducation pour pouvoir se joindre à nous lors du prochain rassemblement. C'est triste pour nous, et triste aussi pour Zlatan bien sûr", a ainsi déclaré Andersson, qui "espère vraiment" pouvoir compter sur le recordman des buts en sélection suédoise (62) en novembre, à l’occasion de l’ultime fenêtre internationale de l’année.

Alexander Isak, la relève ? Mais est-il toujours aussi indispensable ? Sans lui, puisqu’il avait été contraint de déclarer forfait en raison d’une blessure au genou gauche, les Suédois ont atteint les huitièmes de finale du dernier Euro, après être arrivés en quarts du Mondial russe, alors qu’il n’était pas encore sorti de sa retraite internationale. S’il avait pris part aux premiers matchs de cette phase qualificative pour la Coupe du monde 2022, délivrant une passe décisive contre la Géorgie et au Kosovo, « Ibra » n’a pas non plus manqué à ses coéquipiers le mois dernier lors de la précieuse victoire contre l’Espagne (2-1), même s’ils ont chuté sur le même score quelques jours plus tard en Grèce.



Buteur face à la Roja, Alexander Isak, le jeune attaquant (22 ans) de la Real Sociedad auteur de prestations très remarquées à l’Euro, incarne clairement la relève, et il va de nouveau avoir l’occasion de le prouver lors de cette trêve, alors qu’il a effectué son retour de blessure le week-end dernier avec le club basque. Mais pour rattraper Zlatan, ne serait-ce que médiatiquement, il a encore beaucoup de chemin…