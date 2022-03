La star égyptienne Salah instille le doute sur son avenir en sélection

Dans une vidéo publiée sur Facebook par le ministère égyptien de la Jeunesse et des Sports, le capitaine des Pharaons s'adresse à ses camarades peu après l'élimination des Pharaons. "Je suis fier d'avoir joué avec vous, c'était un honneur pour moi", déclare-t-il pendant un debriefing du match dans les vestiaires. Ces déclarations ont semé le doute sur son avenir avec l'équipe nationale.

Mardi soir, les Pharaons ont échoué à se qualifier pour le Mondial au Qatar en cédant face aux Lions sénégalais de la Teranga après la séance de tirs au but (3 t.a.b. à 1). Salah, premier tireur égyptien, a lui-même manqué sa tentative. Le 7 février, l'Egypte avait perdu la finale de la Coupe d'Afrique des nations, déjà contre les Sénégalais aux tirs au but. Salah, qui aura 30 ans au mois de juin, a débuté en équipe nationale en 2011. En octobre 2017, il avait incrit le but de la qualification pour le Mondial-2018 en Russie en transformant un penalty dans le temps additionnel contre le Congo Brazzaville.

